كشف عدد جنود الاحتلال الذين يلتزمون بخدمة الاحتياط

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، عن العدد الحقيقي لجنود الاحتياط الإسرائيليين الذين يلتزمون بالخدمة العسكرية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ضباط قولهم: نحو 60% فقط من جنود الاحتياط يلتزمون بالخدمة بغزة الآن بسبب الصعوبات والإرهاق". وفق قولهم.

وأضافت الإذاعة العبرية: النسبة التي كشفها الضباط الميدانيون تناقض نسبة الجيش التي أعلنها سابقا وهي 85%". على حد قولهم.

ومن جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مقدم بالاحتياط وقائد سابق بسلاح الجو: الحرب في غزة سياسية وهدفها الحفاظ على بقاء نتنياهو". وفق قوله.

وأضافت يديعوت أحرونوت عن مقدم بالاحتياط: "وقعنا عرائض تدعو لوقف الحرب لأن نتنياهو بلا قلب وكذاب". بحسب قولهم.