هكذا ينشر الاحتلال دعايات كاذبة حول الأنفاق بغزة!

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، عن أن الصورة التي نشرها جيش الاحتلال لأحد الأنفاق بمدينة رفح لم تكن صحيحة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: الصورة التي نشرها الجيش الإسرائيلي وقال إنها لعربة له بنفق بمحور فيلادلفيا لم تكن لنفق لكن لخندق". وفق قولها.

وأضافت الهيئة نقلاً عن غالانت: النفق لم يكن موجودا ولكن تم تسويقه بهذه الطريقة لمنع صفقة الرهائن". بحسب وصفه.

وتابعت: "الخندق تم تسويقه بأنه نفق عميق للمبالغة في أهمية محور فيلادلفيا وتأخير صفقة الرهائن".

وكانت زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، أن المقاومة بغزة لا تزال تمتلك أنفاق في منطقة شمال قطاع غزة.

وقال أفي أشكنازي من صحيفة "معاريف" العبرية: "العمليات ضد أنفاق حماس تشبه تفريغ البحر بملعقة صغيرة، فقط في شمال قطاع غزة، كل مكان تضع قدمك فيه تجد فوهة نفق". وفق قوله.

وأضافت الصحيفة العبرية: خلافًا للتقديرات الأولى، لا تزال حماس تحتفظ بقوة قتالية مكونة من عدد كبير من المسلحين، بعضهم منظم في سرايا وكتائب". على حد وصفها.