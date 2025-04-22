الإعلام العبري يزعم: المقاومة تحتفظ بقدراتها بشمال غزة!

فلسطين اليوم

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، أن المقاومة بغزة لا تزال تمتلك أنفاق في منطقة شمال قطاع غزة.

وقال أفي أشكنازي من صحيفة "معاريف" العبرية: "العمليات ضد أنفاق حماس تشبه تفريغ البحر بملعقة صغيرة، فقط في شمال قطاع غزة، كل مكان تضع قدمك فيه تجد فوهة نفق". وفق قوله.

وأضافت الصحيفة العبرية: خلافًا للتقديرات الأولى، لا تزال حماس تحتفظ بقوة قتالية مكونة من عدد كبير من المسلحين، بعضهم منظم في سرايا وكتائب". على حد وصفها.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة يومياً، مستهدفاً بغاراته الكثيفة المدنيين والبنى التحتية، ومانعاً في الوقت نفسه دخول أي نوع من المساعدات إلى القطاع منذ أكثر من خمسين يوماً، ما زاد الظروف المعيشية والإنسانية سوءاً.

جدير ذكره أنه خلّفت حرب الإبادة على غزة حتى اليوم أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.