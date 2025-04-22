الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الخليل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، 15 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: راجح عودة الحروب، وحمزة خصر الحروب، وبلال حسين الحروب، وعز يونس الحروب، والشقيقين مخلص وعبد الله داوود الحروب، من بلدة دير سامت، وفاروق علشور، وطارق عاشور، وعز الدين ابو حسين، اياد شبانه من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل".

كما اعتقل الاحتلال مصطفى الشامصطي وشقيقه شفيق من بلدة يطا، ومحمد ايفان صليبي، وحمادة ادعيس بحر، وصلاح شادي العلامي، من بيت أمر، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.