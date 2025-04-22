وفد "إسرائيلي" بالقاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة

فلسطين اليوم

كشف مصدر مصري مطلع، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، عن أن وفداً "إسرائيليا" وصل القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة.

وقال المصدر المطلع على الوساطة التي تقوم بها القاهرة بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لـ"العربي الجديد": إن وفداً إسرائيلياً وصل إلى العاصمة المصرية بتكليف حكومي للبحث عن مخرج للمفاوضات المتعثرة".

وبحسب المصدر ذاته، التقى الوفد، أمس الاثنين، فريق الوساطة المصري من جهاز المخابرات العامة المصرية، وجرى بحث التطورات الأخيرة، وما طرحته حماس خلال كلمة رئيس وفدها المفاوض خليل الحية مؤخراً من تصور بشأن الاستعداد لصفقة شاملة تُنهي الحرب على غزة".

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة يومياً، مستهدفاً بغاراته الكثيفة المدنيين والبنى التحتية، ومانعاً في الوقت نفسه دخول أي نوع من المساعدات إلى القطاع منذ أكثر من خمسين يوماً، ما زاد الظروف المعيشية والإنسانية سوءاً.

جدير ذكره أنه خلّفت حرب الإبادة على غزة حتى اليوم أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.