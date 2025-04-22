الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى برام الله والبيرة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 22-4-2025، عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة بشمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل خلال اقتحامها دير دبوان، وبرقا، وسنجل، والجانية، وراس كركر، ودير قديس، وبيتين، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس الاثنين، استشهاد المواطن وائل باسم محمد غفري (48 عاماً)، في بلدة سنجل، نتيجة الاختناق بالغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال توفيرها الحماية لعشرات المستوطنين الذين هاجموا البلدة، وأحرقوا منازل وممتلكات لمواطنين.