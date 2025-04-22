الأمم المتحدة: منع "إسرائيل" المساعدات عن غزة خطير جداً

فلسطين اليوم

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، أن "إسرائيل" تمنع دخول كافة أنواع المساعدات إلى قطاع غزة منذ 50 يوماً، وأن تأثير ذلك على مواطني القطاع "خطير جداً".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده، الليلة الماضية، بمقر الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأميركية.

وقال دوجاريك: "إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أكد بأنه منذ 50 يوما، لم يتم إدخال أي طعام أو وقود أو دواء أو أي مواد أساسية أخرى إلى غزة".

وأضاف: "مخزونات الغذاء انخفضت بشكل "خطير" خلال هذه الفترة، وأن الأدوية والإمدادات الطبية واللقاحات على وشك النفاد. وأشار إلى أن الأطفال والبالغين يعانون من الجوع، وأن النظام الصحي في القطاع بات على وشك الانهيار".

وتابع دوجاريك: "مئات الآلاف من الأشخاص نزحوا، والهجمات الإسرائيلية على العاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحية زادت مرة أخرى".