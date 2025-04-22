شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمناطق متفرقة من القطاع

فلسطين اليوم

استُشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، بقصف طائرات الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية.

واستُشهد 3 مواطنين باستهداف الاحتلال تجمعاً للمواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: "3 شهداء جراء غارة استهدفت تجمعًا في بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

كما استُشهد المواطن صالح أبو سيف ونجله جرّاء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع أبو خاطر بحي تل الزعتر شمال شرقي مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة.

وبدورها، قالت مستشفى العودة - تل الزعتر: "استشهاد سيدة وإصابة 5 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة أبو قمر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وفي السياق، شنت طائرات الاحتلال غارة جويّة جنوب شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.