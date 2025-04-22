الطقس: أجواء حارة وجافة اليوم الثلاثاء

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، أن يكون الطقس غائما جزئيا خماسينيا حارا وجافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 11-13 درجة مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا خماسينيا حارا وجافا ومغبرا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 11-13 درجة مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا في المنطقة الجبلية حارًا إلى حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.