استشهاد مواطنين بنيران قوات الاحتلال في غزة وخان يونس

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان، مساء اليوم الاثنين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس. وأفاد مراسل صحافي بأن المواطن عبد الله أبو راس استشهد برصاص طائرة مُسيرة "كواد كابتر" أمام مدرسة الصفد بحي الزيتون شرق مدينة غزة. كما استشهد المواطن أحمد حسن محمد النجار (37 عامًا) وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,240 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,931 آخرين. ولا تزال حصيلة الضحايا غير نهائية، حيث لا يزال العديد منهم تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.