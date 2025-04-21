الاحتلال يقتحم طولكرم بمدرعات

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مدينة طولكرم بمدرعتين من نوع "إيتان"، ضمن عدوانها المتواصل على المدينة ومخيمها لليوم الـ85 على التوالي، في وقت صعّدت فيه القوات من عملياتها العسكرية والميدانية.

وأفاد مراسل صحافي بأن المدرعتين دخلتا المدينة من الجهة الجنوبية، وجابتا شوارعها الرئيسة باتجاه الحي الشرقي ومفترق الشاهد وشارع المقاطعة، وصولاً إلى محيط مخيم طولكرم، تزامناً مع تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة في أحياء متفرقة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت، ما أدى إلى إرباك حركة السير وتعطيل حياة المواطنين.

وفي تطور ميداني آخر، أجبر جنود الاحتلال أصحاب المحلات التجارية في الحي الغربي وشارعي كراج نابلس القديم والحدادين على إغلاق محلاتهم تحت التهديد، بعد مداهمة عدد منها واستجواب المتواجدين فيها.

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم نور شمس، حيث أجبرت اليوم السكان في محيط جبل النصر والمنطقة الغربية للمخيم على إخلاء منازلهم، ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة لليوم الـ72 على التوالي، وسط تصاعد حالة القلق والتوتر في صفوف السكان.