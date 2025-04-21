استطلاع: غالبية "الإسرائيليين" يؤيدون صفقة تبادل شاملة لإنهاء الحرب

فلسطين اليوم

أظهر استطلاع رأي نشرته قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تحولاً في المزاج العام داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث أبدت الغالبية تأييدها لصفقة تبادل شاملة تؤدي إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين دفعة واحدة، بمن فيهم من تصنّفهم إسرائيل كـ"رهابيين"، بحسب وصفها.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن معظم المشاركين مستعدون لتقديم تنازلات كبيرة، بما في ذلك القبول بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مصنفين على أنهم يشكلون "تهديدًا أمنيًا"، مقابل إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين وإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ستة أشهر.

ويأتي هذا التحول في الرأي العام بالتزامن مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية، التي تواصل لليوم الـ35 على التوالي شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، ضمن عدوان متجدد أعقب تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعكس هذه النتائج تزايد الميل الشعبي نحو خيار التفاوض، كسبيل للخروج من الأزمة الراهنة، وسط دعوات متصاعدة لوقف العمليات العسكرية، وتحقيق تسوية تُنهي الحرب وتُعيد الأسرى من كلا الجانبين.