المفتي يحذر من تداعيات التحريض على هدم "الأقصى"

فلسطين اليوم

دان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، اليوم الاثنين، التحريض الصارخ ضد المسجد الأقصى المبارك، محذرا من خطورة مقطع فيديو أنتج بتقنية الذكاء الاصطناعي، يُظهر مشهدًا لتفجير المسجد المبارك وإقامة “الهيكل” المزعوم مكانه، تحت عنوان: “العام القادم في القدس”.

واستنكر الشيخ حسين في بيان هذا التحريض الذي تقوده جمعيات استيطانية بالتزامن مع تصعيد الاقتحامات والسماح للمتطرفين بممارسات استفزازية بحماية قوات الاحتلال.

وحمّل المفتي العام سلطات الاحتلال تبعات هذا العدوان الذي يستفز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، محذرًا من تداعياته الخطيرة.

وأهاب بأحرار العالم وأصحاب القرار فيه ضرورة وضع حد فوري لما يحدث في الأقصى، واتخاذ الإجراءات والسبل الممكنة لمنع المس به.