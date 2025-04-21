أكثر من 18 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد أكثر من 18 شهيدا في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، 15 منهم جنوبي القطاع.

وبحسب مصادر محلية، استشهد مواطنان وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء إطلاق طائرات الكواد كابتر النيران تجاه المواطنين في منطقه الزيتون بمدرسة الحرية شرق غزة.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين عقب استهداف طائرات منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي خانيونس جنوب قطاع غزة، قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة بركة بمنطقة الزنة في بني سهيلا شرق المدينة ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين.

كما استشهد 4 مواطنين، في قصف طيران الاحتلال عددا من الخيام بجانب نادي الجزيرة وسط مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد مواطن في قصف لطيران الاحتلال على شارع صلاح الدين مقابل مسجد العودة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، وصول 39 شهيدًا لمستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.