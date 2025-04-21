استشهاد مواطن اختناقا بغاز الاحتلال شمال رام الله

فلسطين اليوم

استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الاثنين، جراء اختناقه بقنابل الغاز المسيل للدموع، التي أطلقتها قوات الاحتلال في بلدة سنجل شمال رام الله، بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد المواطن وائل باسم محمد غفري (48 عاماً)، نتيجة الاختناق بالغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال توفريها الحماية لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا بلدة سنجل، شمال رام الله.

بدوره قال رئيس بلدية سنجل د.معتز طوافشة، إن "الشهيد وائل غفري حاول الوصول إلى منزله الذي أحرقه المستوطنون في بلدة سنجل إلا أنه ارتقى بعد عراك مع جنود الاحتلال الذين منعوه من الوصول لإخماد الحريق".