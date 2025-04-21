الاحتلال يبعد وزير شؤون القدس عن الضفة

فلسطين اليوم

سلمت مخابرات الاحتلال، اليوم الاثنين، وزير شؤون القدس أشرف الأعور قرارًا بالإبعاد عن الضفة الغربية ومنعه من ممارسة مهامه كوزير بالحكومة الفلسطينية لمدة 6 أشهر.

وقال محاميه خلدون نجم " إن مخابرات الاحتلال في غرف "4" في المسكوبية استدعت وزير شؤون القدس أشرف الأعور صباح اليوم وسلمته قرار الإبعاد ومنعه من ممارسة عمله".



وأوضح أنه حسب الإجراءات القانونية مُنح الوزير الأعور 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار، علما أنه تسلم مهام عمله كوزير في الحكومة الفلسطينية قبل نحو عام.