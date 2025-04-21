بلدية غزة: نقص حاد في المياه بفعل تدمير محطة التحلية

فلسطين اليوم

قالت بلدية غزة، اليوم الاثنين، إن مناطق واسعة في شمال وجنوب غربي المدينة ما تزال تعاني من نقص حاد وكبير في المياه، نتيجة تدمير الاحتلال لمحطة التحلية في شمال غربي المدينة، إضافة إلى تدمير الآبار وخزانات المياه التي تغذي تلك المناطق.

وأوضحت البلدية في بيان، أن خط مياه "مكروت" يغذي حاليًا مناطق وسط المدينة.

وأكدت البلدية أنها تبذل جهودًا لإصلاح الشبكات بهدف توصيل المياه إلى بعض المناطق الواقعة غرب المدينة التي من الممكن توصيل المياه اليها، والتي تعاني من شح في كميات المياه في ظل دمار مصادر المياه المغذية لها.

وأشارت إلى أنها تتعاون مع المواطنين ولجان الأحياء لتشغيل الآبار الخاصة بالمواطنين في تلك المناطق، لضمان توفير الحد الأدنى من المياه.

وأوضحت البلدية أن تدمير الاحتلال لمحطة تحلية المياه في شمال غربي المدينة، التي كانت تنتج نحو 10 آلاف كوب من المياه المحلاة يوميًا، بالإضافة لتدمير الآبار والخزانات التي تغذي تلك المنطقة أثار أزمة حقيقية في مناطق شمال غرب المدينة.

وأضافت أنها تقوم حاليًا بإصلاح الخطوط والشبكات بشكل أولي، وتجري فحوصًا للشبكات بعد إجراء الإصلاحات للتأكد من سلامة الشبكة وقدرتها على توصيل المياه للمناطق والبيوت.

وحصلت البلدية على تمويل لإعادة انشاء بعض آبار المياه التي تغذي مناطق شمال غربي المدينة، مثل آبار الصفطاوي وآبار أخرى، وتتوقع البدء بالعمل بها خلال الأيام القليلة القادمة.