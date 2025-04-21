مصر تدين دعوات إسرائيلية لتفجير المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

استكرت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، دعوات تحريضية من منظمات استيطانية إسرائيلية، لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة.

وأكدت مصر، رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة داخل الحرم القدسي الشريف

كما حذرت من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.

ودعت مصر، المجتمع الدولي للعمل بصورة فورية لوقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، ووضع حد لتصرفاتها المنافية للقانون الدولي.