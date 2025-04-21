أونروا: العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين بغزة غير مبرر

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، إنه لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف إطلاق النار فورا.

وأكدت الوكالة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الغالبية العظمى من سكان غزة هم من الأطفال والنساء والرجال المدنيين ويعانون بشكل لا يوصف.

وأشارت "أورنوا" إلى أن الوضع الإنساني المتدهور يزداد سوءا نتيجة القصف واستمرار الحصار الذي يحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.

وقدرت الأمم المتحدة أن قرابة 420 ألف شخص قد نزحوا مرة أخرى منذ استئناف حكومة الاحتلال عدوانها على قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي.