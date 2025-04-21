بلدية جنين: 300 مليون دولار تكلفة التدمير والدمار جراء العدوان

فلسطين اليوم

أكد رئيس بلدية جنين بالضفة المحتلة محمد جرار، اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، أن 300 مليون دولار تكلفة التدمير والدمار جراء العدوان الإسرائيلي في جنين ومخيمها بالضفة المحتلة.

وقال جرار: إن العدوان الإسرائيلي متواصل للشهر الرابع على مدينة جنين ومخيمها، حيث ينفذ الاحتلال تدميرا واسع النطاق لتحويل المخيم ومحطيه إلى منطقة غير قابلة للحياة.

وأوضح، أن 22 ألف شخص اضطروا للنزوح قسرا من مدينة جنين ومخيمها، لافتاً إلى شلل اقتصادي كامل في مدينة جنين ومخيمها بسبب العملية العسكرية المستمرة.