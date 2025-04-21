وصول 39 شهيداً لمستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، وصول 39 شهيدًا لمستشفيات قطاع غزة.

وبين التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن 39 شهيدًا ( منهم 2 شهيد انتشال)، و 62 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,240 شهيد و 116,931 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,864 شهيدًا، 4,890 إصابة).