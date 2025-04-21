اليمن يُهاجم هدفين "إسرائيليين".. ويستهدف "ترومان" و "فينسون"

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة في اليمن، اليوم الاثنين، تنفيذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين على هدف حيوي للاحتلال الإسرائيلي في عسقلان المحتلة، وآخر عسكري في أم الرشراش المحتلة "إيلات".

وفي التفاصيل، أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، بأنّ العمليتين على عسقلان وأم الرشراش نفذتا بطائرتين مسيرتين نوع "يافا" و"صماد1".

وفي إطار التصدي للعدوان الأميركي ورداً على الجرائم، أعلن سريع تنفيذ القوات المسلحة أيضاً عمليتين عسكرتين نوعيتين في البحرين الأحمر والعربي.

وأوضح أنّ القوات المسلحة استهدفت حاملة الطائرات "ترومان" والقطع التابعة لها شمالي البحر الأحمر بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين.

كما استهدفت القوات المسلحة حاملة الطائرات "فينسون" والقطع الحربية التابعة لها في البحر العربي بـ3 صواريخ مجنحة و4 طائرات مسيرة.

وفي السياق، أكّد سريع أنّ العمليات العسكرية "حققت أهدافها بنجاح"، وشدّد على أنّ القوات المسلحة "ستواصل العمليات الإسنادية إلى عمق العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة خلال الفترة المقبلة"، كما وستواصل عملياتها العسكرية واستهداف كافة القطع المعادية في البحرين الأحمر والعربي.

وقال سريع إنّ "الغارات الأميركية لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

ومنذ أن استأنفت القوات اليمنية عملياتها في البحر، ضد الولايات المتحدة وضد كيان الاحتلال، في إثر تجدّد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كثّفت واشنطن عدوانها على اليمن، فيما يؤكّد اليمن استمراره في تنفيذ العمليات، على رغم من آلة الحرب الأميركية، حتى وقف العدوان على غزة.