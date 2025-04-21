تصريح سموتريتش أن إعادة الأسرى ليس الأهم تثير الغضب

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، عن غضب لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، وذلك بعد تصريح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأنّ "إعادة الأسرى ليست أهم شيء".

وعلّق منتدى عائلات الأسرى على تصريحات سموتريتش قائلاً: "لقد كشف سموتريتش الحقيقة المرة للرأي العام فقد قررت هذه الحكومة عمداً التخلّي عن الأسرى".

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن عائلات الأسرى قولهم إنه "ليس لدى العائلات أي كلمات هذا الصباح سوى العار".

وكان سموتريتش قال في وقت سابق، إنّ "مسألة إعادة الأسرى هدف مهم جداً"، لكنه "ليس الأهم".

وأضاف وزير مالية الاحتلال أنه "لا يمكن السماح لحماس بالبقاء، ويجب السيطرة على أراضٍ في قطاع غزة".

وردّ منتدى عائلات الأسرى عليه بالقول: "إنه العار.. التاريخ سيتذكرك أنك قررت ألا تنقذ الأسرى من الموت أو من الاختفاء".

وقبل يومين، وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عن انتشال جثمان أحد مجاهديها المكلّف بتأمين الأسير الإسرائيلي الأميركي، عيدان ألكسندر، مؤكدةً أنّ "مصير الأسير وبقية المجاهدين الذين كانوا برفقته لا يزال مجهولاً".