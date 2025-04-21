مدير الصحة: الاحتلال يتعمد استهداف الأطفال بقصف الخيام بشكل مباشر

فلسطين اليوم

أكد د. منير البرش المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، أن الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد قتل الأطفال من خلال استهداف خيام النازحين بشكل مباشر.

وأوضح، أن نسبة الحروق أعلى مما تتصور الطواقم الطبية بسبب استخدام أسلحة فتاكة.

وبين، أن الاحتلال دمر كثيراً من المستشفيات وأخرجها عن الخدمة.

كما أشار إلى أن كثير من الأطفال فارقوا الحياة بسبب سوء التغذية.

ودان البرش، الصمت الدولي المريب من المنظمات الدولية إزاء ما يحدث في القطاع.