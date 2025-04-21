3 شهداء بينهم امرأة في قصف متواصل على خانيونس

الساعة 10:48 ص|21 ابريل 2025
مسيرة
مسيرة

فلسطين اليوم

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 21 أبرايل 2025، قصفها لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد المواطن صالح محمد مصلح الشاعر ومصعب محمد مصلح الشاعر جراء قصف إسرائيلي في منطقة حي المنارة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما ارتقت امرأة وإصيب خمسة آخرون، بانفجار مسيرة انتحارية إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.