3 شهداء بينهم امرأة في قصف متواصل على خانيونس

فلسطين اليوم

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 21 أبرايل 2025، قصفها لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد المواطن صالح محمد مصلح الشاعر ومصعب محمد مصلح الشاعر جراء قصف إسرائيلي في منطقة حي المنارة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما ارتقت امرأة وإصيب خمسة آخرون، بانفجار مسيرة انتحارية إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.