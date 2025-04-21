فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، عن عشرة أسرى من سجونها، ووصلوا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفق مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وصل 10 أسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى عبر سيارات الصليب الأحمر من خلال بوابة كوسفيم شرق مدينة دير البلح، في حالة صحية صعبة.

وقد اعتقل تسعة أسرى من سكان بيت لاهيا قبل 6 شهور من الآن، فيما اعتقل العاشر من سكان الزوايدة وسط القطاع، على حاجز نتساريم.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت في وقت سابق، عن العشرات من المعتقلين لديها من سكان قطاع غزة ممن اعتقلتهم خلال الحرب، حيث خرجوا بأوضاع صحية ومأساوية صعبة.

الأسرى المفرج عنهم هم:



1- مازن رمضان شعبان الكيلاني (بيت لاهيا)

2- خالد حسين يوسف سرور (بيت لاهيا)

3- أحمد مجدي أحمد قشقش (بيت لاهيا)

4- إسامة صلاح الدين حسن أيوب ( بيت لاهيا)

5- هاني جمال أحمد صبح (بيت لاهيا)

6- محمد وائل محمد البله (بيت لاهيا)

7- بلال شحادة مطر الشيشي (بيت لاهيا)

8- صبري علي عاشور سلامة (بيت لاهيا)

9- رامي رفيق حبوب (بيت لاهيا)

10- أحمد محمود أبو حور (الزوايدة)









