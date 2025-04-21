مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الطيرة بأراضي 48

فلسطين اليوم

قتل الشاب صبري مازن مرضي (24 عاما)، فجر اليوم الإثنين، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت عند في مدينة الطيرة الواقعة في المثلث الجنوبي بأراضي الـ 48.

وبحسب المعطيات الرسمية والإحصاءات الموثقة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في إسرائيل منذ بداية العام الجاري 2025 إلى 76 قتيلا، بينهم أربعة أشخاص سقطوا برصاص الشرطة.

يذكر أن العام الماضي 2024 شهد مقتل 221 شخصا في جرائم مشابهة، مقارنة بـ222 حالة قتل في عام 2023