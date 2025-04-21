"إسرائيل" تلغي تأشيرات 27 مسؤولاً فرنسياً خططوا لزيارة الضفة

فلسطين اليوم

يديعوت أحرنوت: إسرائيل تلغي تأشيرات 27 مسؤولا فرنسيا خططوا لزيارة الضفة بسبب تصريحات ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، أن الحكومة الإسرائيلية قررت إلغاء تأشيرات دخول 27 نائباً ومسؤولاً يساريا فرنسيا، قبل يومين من موعد رحلتهم إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة على منع تل أبيب عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد، وبعد تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن فرنسا قد تعترف قريبا بدولة فلسطينية، إلى جانب ضغوطه الأخيرة على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشأن الوضع في غزة.

ما تسمى وزارة الداخلية الإسرائيلية أوضحت أن القرار يستند إلى قانون يسمح بحظر دخول من "قد يعمل ضد دولة إسرائيل".

ووصف 17 عضوا من الوفد، ينتمون إلى حزبي البيئة والشيوعي الفرنسيين، الخطوة بأنها "عقاب جماعي"، وطالبوا الرئيس ماكرون بالتدخل.

وأشار بيان الوفد إلى أن القنصلية الفرنسية في القدس كانت قد وجهت دعوة لزيارة تستمر خمسة أيام، بهدف "تعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية ألغت التأشيرات التي صدرت قبل شهر كامل.