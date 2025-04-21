نتنياهو يضغط على رئيس الشاباك لعدم الشهادة أمام المحكمة

فلسطين اليوم

كشفت هيئة البث العبرية اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطًا على رئيس جهاز الشاباك رونين بار لعدم تقديم إفادة أمام المحكمة العليا، مقابل استقالته في موعد متفق عليه ومشاركته في اختيار خلفه.

ويخشى نتنياهو من كشف بار لمعلومات حساسة قد تُحرج الحكومة وتُحدث ضجة إعلامية داخل كيان الاحتلال.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فالمفاوضات تجري في الكواليس بين نتنياهو ورئيس "الشاباك" رونين بار للتوصل إلى اتفاق حول اعتزال الأخير في موعد متفق عليه.

وحسب الصحيفة، فإن الأوساط المحيطة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ترغب في منع بار من تقديم الإفادة الخطية للمحكمة التي يشرح فيها الأسباب التي أدت إلى إقالته، الرغبة في إتمام المفاوضات حتى الساعة 12:00 ظهراً والفجوات الكبيرة بين الجانبين.