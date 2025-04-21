العفو الدولية: لا يمكن الوثوق بإسرائيل للتحقيق في جرائم جنودها

فلسطين اليوم

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، أن "إسرائيل" تثبت مجددا أنه لا يمكن الوثوق بها للتحقيق في جرائم جيشها.

وأضافت العفو الدولية في تصريح صحفي تعليقاً على التحقيق الإسرائيلي بشأن استهداف مسعفين بغزة: لا يوجد سوى خيار واحد للعدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو الولايات القضائية العالمية.

وطالبت منظمة العفو بالتحقيق مع المسؤولين عن كل الجرائم التي ارتُكبت خلال الأشهر الـ 18 الماضية في قطاع غزة.

ونشرت قناة عبرية، أمس، تفاصيل تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن حادثة إعدام المسعفين في حي تل السلطان في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، قبل نحو أسبوعين.

وادعت القناة "13" العبرية، أن جيش الاحتلال أقال نائب قائد في لواء جولاني، بينما أصدر تنبيهاً قيادي لقائد اللواء، زاعمة أن جيش الاحتلال اعترف بوقوع أخطاء في أداء القوة العسكرية.