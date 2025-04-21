العدوان متواصل: 8 شهداء في قصف مناطق متفرقة

فلسطين اليوم

استشهد 8 مواطنين وأصيب العشرات، اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، إثر قصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن وزوجته في قصف خيمة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة بركة بمنطقة الزنة في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد المواطن نائل حلمي النخالة متأثرًا بإصابته قبل أيام في استهداف الاحتلال لبسطة خضار بدير البلح وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال عددا من المنازل شرق التفاح شرق مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف شرق الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال بشكل مكثف وطائرات مسيرة " كواد كابتر " النار شرق حي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,201 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,869 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.