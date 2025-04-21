طقس فلسطين: ارتفاع متتالي على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا في المنطقة الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا خماسينيا حارا وجافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 11-13 درجة مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا خماسينيا حارا وجافا ومغبرا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 11-13 درجة مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا في المنطقة الجبلية حارًا إلى حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة خصوصا في ساعات الذروة.