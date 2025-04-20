استشهاد مواطن بعد اشتباكه مع جنود الاحتلال قرب نابلس

فلسطين اليوم

استشهد مواطن فلسطيني، مساء يوم الأحد 20 إبريل 2025، بعد اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مستوطنة "حوميش"، قرب محافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصادر عبرية، عن استشهاد منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حوميش" شمال غربي نابلس.

وقالت قناة "12" العبرية: "إن فلسطينيًا مسلحًا ببندقية (كارلو) أطلق النار على قوة عسكرية قرب بؤرة حوميش قبل استهدافه بالرصاص".

كما قال مصدر عبري آخر، "إن فلسطينياً وصل بسيارة إلى حاجز حومش وبدأ بإطلاق النار على قوة من الجيش، ثم تم تصفيته".

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية مدخل قرية بزاريا القريبة من حاجز حوميش.

وتتصاعد العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتكررة ضد المدنيين وممتلكاتهم.