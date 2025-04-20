"إسرائيل" تدرس إعادة اعتقال الأسرى الذين حرروا ضمن الصفقة لهذا السبب!

فلسطين اليوم

قالت القناة "12" العبرية، اليوم الأحد 20 ابريل 2025، إن "إسرائيل" تدرس إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل للضغط على حركة حماس بقبول شروط الاحتلال لإبرام صفقة جديدة.

وأضافت القناة العبرية: "في (إسرائيل) يدرسون إمكانية إعادة اعتقال أسرى تم الإفراج عنهم في صفقات سابقة، وذلك في ظل رفض حركة حماس التقدّم نحو صفقة تبادل أسرى جديدة".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تُطرح كوسيلة ضغط إضافية على حماس، على خلفية الجمود في المفاوضات.