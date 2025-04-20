لابيد: "إسرائيل" على موعد مع كارثة كبرى بسبب هذا الأمر

فلسطين اليوم

حذّر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد 20 إبريل 2025، من كارثة قد تحل بـ "إسرائيل" من الداخل.

وقال لابيد في مؤتمر صحفي: "وفقاً لمعلومات استخباراتية نحن في طريقنا لكارثة وهذه المرة ستكون من الداخل، مضيفاً: "نحن معرضون لاغتيالات سياسية من الداخل ورئيس الشاباك رونين بار على رأس من يتلقى التهديدات".

وتابع: "كان على رئيس الشاباك الاستقالة منذ 7 أكتوبر بسبب فشله، مشيراً إلى من يدير الحكم (يقصد بنيامين نتنياهو) منذ 7 أكتوبر هو المسؤول عن التحريض.

وطالب لابيد، بإيقاف المحرضين على العنف ونحن في مرحلة خطيرة، داعياً نتنياهو إلى إسكات وزرائه وأبواقه الإعلامية ومنح الشاباك القوة، مبيناً أن: "مستوى التحريض الذي تقوده الحكومة يقوض أسس الديمقراطية وستصبح خطرا وجوديا علينا". وفق قوله.

وأشار إلى أن الكارثة المقبلة التي يمكن أن تحل بـ "إسرائيل" ستكون نتيجة للتحريض من الداخل ويجب مواجهة دعاوى العنف، مضيفاً: "لن نتمكن من التعامل مع تحديات حماس وإيران إذا كنا نعاني من التمزق".

وتستعر الاحتجاجات داخل المجتمع الإسرائيلي، بسبب سياسية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه ملفات عدة، أبرزها التملص من إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس، إعادة الأسرى، ملف إقالة المستضارة القضائية للحكومة، فضلا على إصراره إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.