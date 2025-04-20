د. الهمص: الاحتلال يمنع إدخال المستلزمات للمستشفيات بغرض تدمير المنظومة الطبية

فلسطين اليوم

أكد مدير المستشفيات الميدانية في غزة د. مروان الهمص، اليوم الأحد 20 إبريل 2025، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يستثني أحداً من عدوانه على المنظومة الطبية في القطاع.

وأشار د. الهمص في تصريح لقناة "الجزيرة" الفضائية، إلى أن الاحتلال يستهدف المستشفيات وكوادرها الطبية حتى العاملين الأجانب.

وجدد التأكيد أن الاحتلال يمنع إدخال المستلزمات للمستشفيات بغرض تدمير المنظومة الطبية، مضيفاً: "أن إجراءات الاحتلال تزيد العبء على كاهل المنظومة الطبية في القطاع".

وتعاني المستشفيات المتبقية في قطاع غزة من وضع شديد الصعوبة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة التي أدت إلى خسارة معظم المعدات الأساسية.