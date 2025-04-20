نتنياهو "حائر" بين تقديم عرض جديد وتوسيع العملية العسكرية على غزة

فلسطين اليوم

أفادت قناة عبرية، اليوم الأحد 20 إبريل 2025، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قراراً صعباً بشأن توسيع العملية العسكرية في غزة، أو تقديم مقترح جديد لإبرام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة في القطاع.

ونقلت القناة "12" العبرية": "أن نتنياهو يواجه قراراً صعباً بشأن ما إذا كان عليه تقديم مقترح آخر أو الانتقال إلى مرحلة جديدة في القتال".

يشار إلى أن حركة حماس رفضت الحلول والصفقات الجزئية بشأن قطاع غزة وتطالب بحل شامل"، وهو ما ترفضه "إسرائيل" قطعاً حتى اللحظة.