سرايا القدس تستولي على "مسيرتين إسرائيليتين" في سماء غزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 20 إبريل 2025، عن استيلائها على طائرتين مسيرتين في سماء مدينة غزة.

ونشرت سرايا القدس مشاهد من استيلاء مجاهديها مشاهد من استيلاء مجاهديها على طائرتين صهيونيتين بدون طيار سيطرت عليهما خلال تنفيذهما مهام استخبارية في سماء مدينة غزة.

وتواصل سرايا القدس، والأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، التصدي لحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.