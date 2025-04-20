تخريب صور لقتلى جيش الاحتلال وشعار "حتى النصر" في "تل أبيب"

فلسطين اليوم

تعرّضت لافتات تحمل صور قتلى لجيش الاحتلال الإسرائيلي على يد المقاومة في غزة، وشعار "حتى النصر" للتخريب والتشويه، وذلك خارج محطة قطار "تل أبيب – سافيدور".

ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم": "لقد كُتبت إلى جانب الصور المُخربة شعارات احتجاجية، من بينها.. "كفى استغلالًا لذكراهم في حملة دعائية قبيحة"، "معظم من قُتلوا كانوا ليؤيدوا إعادة الأسرى".

وأضاف المحتجون: "حتى النصر = شعار فارغ".

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لانتقادات داخلية شديدة، بسبب استئناف الحرب على قطاع غزة، والتفريط بحياة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، بسبب مصالحه الشخصية والسياسية.