"الأورومتوسطي": وجهنا رسالة للاتحاد الأوروبي لحثّه على التحرك لوقف الإبادة في غزة

فلسطين اليوم

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد 20 إبريل 2025، إنهم وجهوا رسالة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لحثّهم على التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي: "لقد شرحنا للوزراء الأوروبيين تفاصيل استهداف (إسرائيل) المتعمد للمدنيين في غزة وحرمانهم من المواد الأساسية ومختلف الأفعال التي تستوفي جميع أركان جريمة الإبادة الجماعية".

ولفت المرصد: "أبلغنا الوزراء الأوروبيين أنّه رغم الخسائر البشرية والمادية الهائلة فإنّ الفرصة ما تزال قائمة لمنع مزيد من التدهور إذا ما اختار الاتحاد الأوروبي التحرك واتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن"، مؤكداً أنّ ما يجري حاليًا في غزة ليس مجرد عودة للحرب بل تصعيد في حرب الإبادة الجماعية.

وطالب، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية وتعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل" لدفعها لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

ودعا، الاتحاد الأوروبي لدعم عمل محكمة العدل الدولية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب ضد المدنيين في غزة.