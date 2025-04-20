"القسام" تكشف عن تفاصيل كمين "كسر السيف" ضد الاحتلال شرقي بيت حانون

فلسطين اليوم

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد 20 إبريل 2025، عن تفاصيل كمين نفذته شرقي مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، أمس السبت، واستهدفت فيه جيبًا عسكريًا وقوة إسناد وموقعًا مستحدثًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وقالت القسام في بيان عسكري عن الكمين الذي أسمته "كسر السيف": "استهدف مجاهدونا جيبًا عسكريًا من نوع (storm) يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة".

وأضافت "فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة تلفزيونية 3 مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

كما استهدف مقاتلو القسام، بحسب البيان، موقعاً مستحدثاً لقوات العدو في المنطقة بأربع قذائف "RPG" وأمطروه بعدد من قذائف الهاون.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، مساء يوم السبت، عن مقتل جندي وإصابة عدد آخر بينهم اثنان بجراح حرجة، جراء كمين تعرضت له القوة شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا" أن مسلحين استهدفوا مركبة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع ثم فجروا عبوة ناسفة في مركبة لقوة إنقاذ مما أدى لمقتل الجندي وإصابة 5 آخرين بينهم اثنان بجراح حرجة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على القطاع وقصفها المدفعي والجوي منذ 18 آذار/مارس الماضي، مخلفة 1,827 شهيدًا، و4,828 إصابة، غالبيتهم من الأطفال والنساء.