تحذيرات عربية من مخطط "إسرائيلي- أمريكي" لاستهداف قادة حماس بالخارج

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأحد 20 إبريل 2025، عن مخطط "إسرائيلي -أمريكي" لاستهداف قادة حركة حماس في الخارج.

وادعت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن تقارير عن تحذيرات عربية لحماس من "مخطط أمريكي إسرائيلي لاستهداف كبار مسؤوليها بالخارج إذا لم تتوصل لحل يؤدي لتلبية الشروط الإسرائيلية".

وبحسب تقرير بثته قناة "الحدث" السعودية، نقلا عن مصادر، فإن "حماس درست الاقتراح الإسرائيلي الجديد بشأن صفقة الأسرى مع الفصائل الأخرى، بما في ذلك قيادة الجهاد الإسلامي".

وبحسب المصادر فإن "حماس ترفض الحلول والصفقات الجزئية بشأن قطاع غزة وتطالب بحل شامل"، وهو ما ترفضه إسرائيل قطعاً حتى اللحظة.