د. الفرا: كل الغزيين الذين يتبرعون بالدماء يُعانون من نقص في الدم!

فلسطين اليوم

أكد رئيس قسم الأطفال بمجمع ناصر الطبي في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، د. أحمد الفرا، اليوم الأحد 20 إبريل 2025، أن 100% من الذين يتبرعون بالدم، يُعانون من نقص في الدم، جراء سياسة التجويع التي يقترفها جيش الاحتلال بحق أهالي القطاع.

وقال د. الفرا في تصريح صحفي لوسيلة إعلام محلية: "إن كل الذين يتبرعون بالدم بغزة هم يعانون من نقص الدم؛ لكن شعورهم بالواجب يدفعهم للتبرع".

يشار إلى أن أكثر من 60 ألف طفل مهددون في غزة جراء سياسة التجويع، وفق ما أعلنته مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

و بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,827 شهيد، 4,828 مصاباً).

كما ارتقعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,201 شهيد و 116,869 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.