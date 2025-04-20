بطريركية الروم الأرثوذكس تدين قمع الاحتلال للمصلين في "سبت النور"

فلسطين اليوم

أدانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة التي طالت المصلين خلال إحياء "سبت النور" في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ووصفت البطريركية في بيان لها اليوم الأحد، الإجراءات الإسرائيلية، التي حولت أحياء البلدة القديمة ومحيط كنيسة القيامة إلى ثكنة عسكرية محاصرة بالحواجز والأسلحة المشرعة بوجه المؤمنين، بأنها "انتهاك سافر للحق الإلهي في العبادة"، مدوية في وجه العالم أن مدينة السلام تحولت، على يد الاحتلال، إلى مدينة قمع وعنف واستباحة للمقدسات.

وشددت على أن آلاف المسيحيين من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة قد حُرموا قسرًا من الوصول إلى القدس وإحياء أقدس شعائرهم.