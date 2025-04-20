الصحة: أكثر من 60 ألف طفل مهددون في غزة جراء سياسة التجويع

فلسطين اليوم

أكد د. خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى اليوم الأحد 20 أبريل 2025، أن أكثر من 60 ألف طفل مهددون في غزة جراء سياسة التجويع.

وأعرب المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، عن خشيته على الأطفال من جراء سوء التغذية وانتشار الأمراض.

وناشد، العالم الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات.

يشار إلى أن قطاع غزة يعاني من سوء الأوضاع الإنسانية، وتفاقمها جراء استمرار الحصار الخانق والحرب التي تشنها إسرائيل، في ظل منع إدخال المساعدات والوقود .

وقد أدى إغلاق المعابر لتفاقم الواقع البيئي في قطاع غزة بعد تراكم آلاف الأطنان من النفايات الصلبة في الشوارع ومخيمات النازحين.