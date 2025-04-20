مستعمرون يجرفون أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله

فلسطين اليوم

جرف مستعمرون، اليوم الأحد 20 أبريل 2025، أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، بالضفة المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان الصباح، أن عددا من المستعمرين شرعوا منذ ساعات الصباح بتجريف مساحات من أراضي المواطنين في المنطقة الواقعة بين قريتي دير السودان، وأم صفا شمالا.

ولفت الى أن قوات الاحتلال جرفت قبل أيام مئات الدونمات، واقتلعت 300 شجرة في منطقة "جبل الراس" شرق القرية، والآن انتقلت الى المنطقة الشمالية، بهدف المضي نحو توسيع البؤرة الاستعمارية التي أقيمت فيها.

وتشهد منطقة جبل الراس مضايقات كثيرة من المستعمرين وقوات الاحتلال، حيث شرعت آلياتها قبل أشهر بأعمال تجريف فيها، طالت أكثر من 300 دونم مزروعة بأشجار الزيتون والعنب.