7 شهداء جراء استهداف الاحتلال جنوب لبنان

فلسطين اليوم

ارتفع عدد الشهداء اليوم الأحد 20 أبريل 2025، في جنوب لبنان جراء الاستهداف الإسرائيلي إلى 7.

وأفادت وسائل إعلام عربية، أن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق كوثرية السياد -الشرقية".

ووفق الوسائل فقد استشهد مواطنين جراء استهداف المركبة.

كما ارتقى 4 مواطنين إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل آلية للجيش في بلدة القصيبة بريقع جنوبي لبنان

فيما ارتقى الشهيد علي بشير أيوب والذي ارتقى في غارة للاحتلال على بلدة حولا جنوبي لبنان.

