44 شهيدًا خلال 24 ساعة يرفع حصيلة العدوان على غزة لـ51,201 شهيد

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة اليوم الأحد 20 أبريل 2025، أن 44 شهيداً وصلوا مستشفيات قطاع غزة، و 145 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق الوزارة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وبذلك، ارتقعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,201 شهيد و 116,869 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,827 شهيد، 4,828 مصاباً).