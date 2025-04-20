منذ الصباح: 14 شهيداً في قصف متواصل على غزة وخانيونس

فلسطين اليوم

*استشهاد المواطن محمد خالد أبو سليمة متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف سابق بحي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

*استشهاد جنة كمال أبو جامع متأثرة بجراح أصيبت بها في وقت سابق على مواصي خان يونس لتلتحق بأمها وأخيها.

*5 شهداء وإصابة خطيرة في قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين قرب مفترق صوفا شرقي رفح جنوبي القطاع؛ وهم:

1.محمد احمد عودة ابو مور

2.محمود يوسف بربخ

3.كفاح عبد ربة ابو الحصين

4.روان عودة مسعد

5.صالح محمد منصور ابو الحصين

ارتفاع عدد الشهداء إلى 5 شهداء بقصف الاحتلال على شارع النخيل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

*استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بقصف منزل المواطن اسماعيل عوف العقاد محيط الضابطة الجمركية شرق خانيونس.

1. إسماعيل العقاد

2. نجلة/احمد إسماعيل العقاد

3. خليل عوف العقاد

قصف مدفعي يستهدف محيط تبة الصوراني في حي التفاح شرق مدينة غزة.

طيران الاحتلال يشن غارة جوية على حي المنارة جنوب خانيونس جنوب قطاع غزة

*استشهاد المواطن غسان قريقع ونجله عبد الرحمن في غارة إسرائيلية استهدفت شارع وادي العرايس شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

*استشهاد سليمان ابو مصطفى وعدد من الجرحى في استهداف الاحتلال مجموعة من المزارعين في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

*انتشال الشهيد عايش قديح من خزاعة بخانيونس

قصف مدفعي متواصل يستهدف مناطق حي السلام وشمال شرق رفح



إطلاق نار مستمر من الطيران المروحي شمال شرق رفح

