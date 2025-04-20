والد الجندي الأسير إنغرست ينتقد نتنياهو: تخلى عن جنودنا

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة معاريف اليوم الأحد 20 أبريل 2025، عن والد الجندي الأسير ماتان إنغرست، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالتخلي عن الجنود.

وقال إنغرسا: نشعر بخيبة أمل من رئيس الحكومة الذي اخترناه، ف-الجميع يطالبون بوقف الحرب وإعادة الأسرى لكننا لا نرى شيئا.



وأضاف: نتنياهو تخلى عن جنود ذهبوا للقتال لأجله ويفضل إرسال جنود آخرين ليقتلوا.

جدير بالذكر، أنه تم اعتقال أنغريست (21 عاما) من دبابة في ناحال عوز خلال المعارك هناك في 7 أكتوبر 2023.